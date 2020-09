Les trains plus ponctuels en août par rapport à l'an dernier

La ponctualité globale des trains (avec des retards de moins de six minutes) s'est établie à 94,6% en août, contre 94,1% pour la même période en 2019, peut-on lire sur la plateforme open data d'Infrabel. En revanche, elle affiche une baisse par rapport au mois de juillet (95,9%).La responsabilité dans les retards en août 2020 incombait principalement à Infrabel (33,2%), à la SNCB (30,6%) et à des tiers (29,4%). Le mois dernier, 2.025 trains ont été supprimés, soit 1,9% de l'ensemble des trains. La SNCB a été la principale responsable de ces suppressions (37,8%), suivie de tiers (35,8%) et d'Infrabel (19,5%). Parmi les incidents les plus importants ayant eu un impact sur la ponctualité figurent des travaux urgents effectués à Denderleeuw le 3 août, qui ont entraîné 6.549 minutes de retard et la suppression de deux trains. Un incendie à proximité des voies à Linkebeek a également provoqué 2.344 minutes de retard et l'annulation de 61 trains le 7 août dernier. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.