Les Néerlandais qui souhaitent se rendre à Londres avec Eurostar ne devront bientôt plus changer de train à Bruxelles. Les passeports et les contrôles de sécurité auront lieu avant le départ aux Pays-Bas, annonce mardi l'entreprise ferroviaire franco-britannique.La connexion Eurostar entre Londres et les Pays-Bas existe depuis le printemps 2018. Au départ de la capitale britannique, il est possible de rejoindre Amsterdam en environ 4 heures ou Rotterdam en environ 3 heures. Mais le voyage en sens inverse, vers la Grande-Bretagne, prend beaucoup plus de temps car les passagers doivent descendre à la gare de Bruxelles-Midi pour un contrôle d'identité et de sécurité, avant de changer de train. Cette situation prendra bientôt fin. Avec la nouvelle procédure, les voyageurs seront déjà enregistrés à Amsterdam (à partir du 30 avril) ou à Rotterdam (à partir du 18 mai), et pourront rester dans le même train Eurostar jusqu'à Londres. Les gares ont été équipées du matériel nécessaire et un accord a été conclu entre les pays concernés afin de faciliter les contrôles. L'Eurostar s'arrêtera néanmoins toujours à Bruxelles-Midi pour permettre aux voyageurs d'embarquer ou de débarquer. (Belga)