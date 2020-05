Décrochant sa sixième couronne de champion du monde de Formule 1 l'année dernière, Lewis Hamilton en a profité pour devenir le sportif britannique le plus riche de l'histoire, selon la liste annuelle publiée par le Sunday Times.Avec un fortune estimée à 224 millions de livres sterling (254 millions d'euros), Hamilton, 35 ans, dépasse l'ancien joueur de football David Bekcham qui avait gagné quelque 200 millions de livres (226 millions d'euros) au moment de sa retraite sportive en 2013. Le pilote anglais de l'écurie Mercedes a gagné 42 millions d'euros l'an dernier et son contrat devait lui rapporter 45 millions supplémentaires cette saison avant la pandémie de coronavirus. Un seul autre sportif britannique figure parmi les mille personnes les plus riches de Grande-Bretagne : le N.1 mondial de golf le Nord-Irlandais Rory McIlroy qui possède 170 millions de livres sterling (192 millions d'euros). . (Belga)