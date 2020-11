Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché la pole position du Grand Prix de Bahreïn à l'issue des qualifications disputées samedi sur le circuit de Sakhir (5,412 km). Le septuple champion du monde a réalisé le tour le plus rapide en 1:27.264, battant le record de la piste.En première ligne, le Britannique, auteur de la 98e pole position de sa carrière, s'élancera aux côtés de son équipier Valtteri Bottas. Les Red Bull de Max Verstappen et Alexander Albon suivront en deuxième ligne. Cinquième, Sergio Perez (Racing Point) partira de la troisième ligne aux côtés de Daniel Ricciardo (Renault). La séance de qualification a été interrompue quelques minutes lors de la Q2 à cause d'un problème mécanique pour Carlos Sainz (McLaren) qui s'élancera de la grille en 15e position. En première ligne à Sakhir en 2019, les Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont été éliminées en Q2 et prendront le départ côte à côte en 11e et 12e position. Dimanche, le départ du Grand Prix de Bahreïn, la 15e des 17 manches du championnat du monde, sera donné à 15h10. (Belga)