Le Britannique Chris Froome sera bien au départ de Liège-Bastogne-Liège dimanche, mais pour aider son chef de file chez Ineos Grenadiers, le Polonais Michal Kwiatkowski, 3e en 2014 et 2017. Froome prépare en effet la Vuelta.Le quadruple vainqueur du Tour de France va disputer la Doyenne pour la 7e fois. Son meilleur résultat fut une 36e place (en 2013), mais sa dernière participation remonte à 2016. "Chris aura le rôle d'équipier. Il doit épauler Michal. Chris a travaillé dur à Andorre ces dernières semaines et est dans une forme exceptionnelle", selon son directeur sportif Brett Lancaster. "Il sera là pour aider, même s'il peut se porter à l'avant en cas d'échappée précoce. Michal tourne très bien. Il est particulièrement branché sur les classiques. Il en parle depuis trois mois déjà et a prévu une campagne complète jusqu'à Paris-Roubaix." (Belga)