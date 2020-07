Le défenseur argentin Leonardo Balerdi évoluera à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Le Borussia Dortmund, propriétaire du joueur, a annoncé mardi le prêt d'une saison du joueur de 21 ans au club français.Les Marseillais attirent donc leur deuxième recrue estivale après l'arrivée de Pape Gueye. "Leonardo Balerdi apparaît comme un solide défenseur au talent précoce puisqu'à l'âge de 20 ans seulement il connaîtra sa première sélection avec la prestigieuse équipe nationale argentine après avoir fait ses classes avec les U20 de son pays. Ses atouts principaux tels que son intelligence de jeu, sa solidité dans les duels au sol et aériens ainsi que sa qualité de relanceur lui permettront de s'imposer au sein de l'effectif d'André Villas-Boas", a écrit l'OM sur son site internet. Titularisé à une seule reprise avec le Borussia Dortmund lors de la défunte saison, Balerdi espère trouver plus d'espace en Ligue 1. "Leonardo nous a approché avec une demande de départ", a expliqué le directeur sportif du Borussia Dortmund Michael Zorc sur le site internet du club. "Il espère plus de temps de jeu à Marseille. Nous le remercions pour son engagement auprès du club et lui souhaitons beaucoup de succès pour le futur", a poursuivi Zorc. L'Argentin est arrivé en Europe en janvier 2019 en provenance de Boca Juniors. Son prêt est assorti d'une option d'achat estimée à 14 millions d'euros par la presse française. (Belga)