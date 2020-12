Dans le choc du week-end en Ligue 1, l'Olympique de Marseille l'a emporté 2 buts à 1 face à l'AS Monaco d'Eliot Matazo qui n'est pas entré au jeu. Les Marseillais reviennent à une longueur du Paris Saint-Germain.Invaincus en championnat depuis la réception de Saint-Étienne le 17 septembre dernier (0-2), les Marseillais ont donc continué sur leur belle lancée et réalisé un joli 18/18. Les hommes d'André Villas-Boas ont rapidement fait la différence grâce à des réalisations de Florian Thauvin (5e) et Dario Benedetto (13e), qui marquait pour le troisième match d'affilée en Ligue 1, lui qui n'avait plus inscrit le moindre but depuis son triplé à Nîmes le 28 février dernier. Wissam Ben Yedder a réduit l'écart sur penalty (79e), mais les Monégasques ne sont jamais parvenus à revenir à hauteur de leur adversaire du jour. Au classement, Marseille (28 points) a réalisé une belle opération en revenant à un point de Paris, qui compte un match de plus et qui accueille l'Olympique Lyonnais dimanche dans l'autre match au sommet. Monaco reste bloqué à la 5e place avec 23 points. (Belga)