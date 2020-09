Les Kenyanes Hellen Obiri et Faith Kipyegon, respectivement sur 3.000 et 800 mètres, se sont illustrées vendredi soir sur le tartan du Qatar Sports Club de Doha, théâtre du dernier rendez-vous de la saison en Ligue de Diamant. Les deux athlètes ont signé les meilleures performances mondiales de l'année.Double championne du monde du 5.000 mètres, Obiri a signé le temps de 8:20.68, améliorant de près de deux secondes son meilleur temps de la saison. Elle a devancé ses compatriotes Agnes Tirop (8:22.92) et Beatrice Chepkoech (8:22.92). Quelques minutes auparavant, Faith Kipyegon, championne olympique en titre du 1.500 mètres, a elle aussi signé le meilleur temps de la saison grâce à un nouveau record personnel en 1:57.68. Elle s'est imposée devant l'Espagnole Esther Guerrero (1:59.22) et la Britannique Adelle Tracey (1:59.87). Sur 100 mètres, la championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson-Herah s'est imposée dans un temps de 10.87. Elle a largement dominé l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou et l'Américaine Kayla White. (Belga)