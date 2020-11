Al-Ahly a remporté la Ligue des champions d'Afrique pour la 9e fois de son histoire vendredi. Le club égyptien a battu Zamalek 2-1 dans une finale 100 % cairote. C'était la première fois que deux clubs d'un même pays, et d'une même ville, s'affrontaient en fianle de l'épreuve.Les Diables Rouges d'Al-Ahly ont enlevé leur 9e Ligue des champions après leurs victoires en 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013. Ils détiennent le record de victoires devant Zamalek et le Tout Puissant Mazembe, champions d'Afrique à cinq reprises. Al-Ahly, qui succède à l'Espérance Tunis au palmarès de la C1 africaine, est qualifié pour le prochain Mondial des clubs. (Belga)