Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns l'ont emporté 1-2 samedi sur le terrain du Tout puissant (TP) Mazembe en Ligue des Champions d'Afrique, mettant un terme à 74 matchs d'invicibilité à domicile du club de République démocratique du Congo en compétitions continentales africaines.Alors que les deux équipes se tenaient à égalité 1-1 à Lubumbashi, le Sud-Africian Lyle Lakay a marqué sur coup franc à 20 secondes de la fin du temps réglementaire, donnant la victoire à l'équipe de Pretoria dans un match comptant pour le 3e tour de la phase de groupes de la Ligue des Champions africaine. La dernière défaite à domicile du TP Mazembe, quintuple champion d'Afrique, dans une compétition continentale remontait à octobre 2009, quand les Soudanais d'Al Hilal s'étaient imposés 2-0 sur son terrain en demi-finale de la Ligue des Champions africaine. Depuis lors, les Corbeaux de Lubumbashi avaient remporté 61 matchs et fait 13 nuls à domicile en 74 rencontres de Ligue des champions, Coupe de la confédération et Super coupe, pour 166 buts marqués et 34 encaissés. (Belga)