Les Français de la JDA Dijon se sont lourdement inclinés mardi soir à domicile face aux Turcs de Tofas Bursa (61-90) pour le compte de la 5e journée en Ligue des Champions de basket. Le Belge Hans Vanwijn a terminé la rencontre avec 4 points (2/4 à 2 points et 0/1 à 3 points), 3 rebonds et 1 interception en 22 minutes.D'entrée de jeu, les Français étaient submergés par des Turcs dominateurs dans tous les compartiments du jeu, notamment grâce à Tarik Phillip (20 points, 7 rebonds et 5 passes). Si les Dijonnais trouvaient un peu de réussite dans le deuxième quart-temps, l'écart, lui, continuait de s'accroitre (31-53 à la pause). Au retour des vestiaires, les défenses prenaient un peu le pas sur les attaques mais les coéquipiers d'Hans Vanwijn ne parvenaient pas à réduire l'écart (42-67 et 61-90). Après le revers de 40 points la semaine dernière à Nymburk (94-54), c'est une seconde grosse défaite consécutive pour la JDA Dijon. Au classement, les Français glissent à la troisième place du classement, à égalité avec leurs adversaires du soir (3 victoires pour 2 défaites) mais avec une différence particulière négative. La JDA Dijon jouera sa qualification pour le prochain tour lors du dernier match prévu le mardi 19 janvier à Keravnos (Chypre). (Belga)