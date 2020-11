Les Grecs de l'AEK Athènes se sont imposés mercredi soir à domicile (95-69) face aux Biélorusses de Tsomki Minsk pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions de basket. Notre compatriote Matt Lojeski a terminé meilleur marqueur avec 16 points.Dans un premier temps, ce sont les visiteurs qui ont pris le meilleur départ pour prendre les commandes au marquoir après dix minutes (16-22). Les coéquipiers de Matt Lojeski réagissaient ensuite grâce à un collectif particulièrement bien huilé. Avec 29 passes décisives au total, le collectif des Grecs renversait complètement le cours de la rencontre (47-39 à la pause) et l'écart continuait de grimper alors qu'on se dirigeait vers le dernier acte (69-59). Dix dernières minutées pnt été parfaitement gérées par les coéquipiers de Matt Lojeski qui accrochent un deuxième succès en autant de rencontres dans ce groupe C qui lui permet également de prendre la tête. Le Belgian Lion termine meilleur marqueur du match avec 16 points (3/5 à 2 points, 3/4 à 3 points et 1/1 aux lancers) en plus d'avoir capté un rebond et délivré 3 passes en 25 minutes. Mardi prochain, les Grecs de l'AEK Athènes accueilleront les Français de Cholet. Les deux meilleures équipes de chaque groupe (composé de quatre formations) seront qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. . (Belga)