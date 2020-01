Ostende s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des champions de basket après sa victoire 85-72 face au Espagnols de BAXI Manresa mardi lors de la 13e journée en Ligue des Champions de basket. De son côté, Anvers s'est incliné en déplacement chez les Français de l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (75-57).En s'imposant mardi soir, les Ostendais ont assuré leur qualification pour le prochain tour. Les Côtiers présentent en effet un bilan de 7 victoires pour 6 défaites et leurs concurrents de l'Hapoel Holon et du Lietkabelis ne peuvent plus les dépasser. Dans cette importante rencontre, les locaux prenaient un départ parfait (27-18) avant d'être rapidement rejoints au marquoir par des Espagnols en réussite (7-25). Au début du troisième quart-temps, l'écart grimpait jusqu'à 18 unités en faveur des visiteurs et l'exclusion (pour deux fautes techniques) de Dario Gjergja, le coach ostendais, réveillait les Côtiers qui renversaient complètement la vapeur dans le troisième (23-18) et quatrième quart (28-11) sous l'impulsion d'un Jean-Marc Mwema des grands soirs et particulièrement adroit au périmètre (20 points dont 5/6 à 3 points). Mercredi prochain, Ostende se déplace en Pologne pour y affronter le Polski Cukier Torun pour le compte de la dernière journée de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. De son côté, Anvers n'a pas été en mesure de ramener une victoire de France. Les joueurs de Christophe Beghin se sont inclinés 75-57 et enregistrent un neuvième revers (en 13 matchs) cette saison, eux qui ont terminé troisième de la dernière édition la saison passée. Les visiteurs ont rapidement été menés au marquoir (18-13/39-24/56-41/75-57) et n'ont jamais inquiété les Français. Anvers est dernier de son groupe et est éliminé. Mercredi prochain, pour leur dernier match, les Anversois accueilleront les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem. Les quatre premiers de chaque groupe (composé de huit formations) sont qualifiés pour le deuxième tour (8e de finale). (Belga)