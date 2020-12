Ostende s'est incliné mardi soir en déplacement en Italie à Happy Casa Brindisi (93-81) pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions de basketball. C'est la troisième défaite en quatre matches pour les Côtiers.Les joueurs de Dario Gjergja ont fait jeu égal pendant 30 minutes avec leurs adversaires avant de craquer dans les dix dernières minutes. En première mi-temps, même si D'Angelo Harrison (35 points, 7 rebonds et 3 passes) était inarrêtable, les Côtiers trouvaient les ressources, via Loïc Schwartz (12 points) et Olivier Troisfontaines (23 points), pour rester au contact au moment de rejoindre les vestiaires (48-44). Le troisième quart-temps était identique (18-16) et tout restait à faire à l'entame des dix dernières minutes (66-60). Malheureusement pour eux, les Côtiers encaissaient un 10-0 fatal d'entrée qui faisait passer le score à 76-60 et mettait un terme aux espoirs des Ostendais qui s'inclinent (93-81). C'est la troisième défaite en quatre rencontres pour les Côtiers qui restent derniers de leur groupe. Le mercredi 27 janvier, les champions de Belgique accueilleront les Turcs de Darussafaka pour le compte de la 5e journée en Ligue des Champions de basket. Pour rappel, les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour le tour suivant de la compétition. (Belga)