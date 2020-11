Filou Ostende s'est imposé mardi soir à domicile (99-98) face aux Espagnols d'Hereda San Pablo Burgos en match de la deuxième journée en Ligue des Champions de basket.Opposés aux tenants du trophée, les Ostendais ont réalisé une grosse prestation pour s'imposer au bout du suspense. Bien dans le match dès le début, les Côtiers ont fait jeu égal avec les Espagnols en première mi-temps (24-26 et 52-53 à la pause). Au retour des vestiaires, les joueurs de Dario Gjergja continuèrent de tenir la dragée haute aux Burgalais (71-74) grâce à un Olivier Troisfontaines (23 points et meilleur marqueur du match) de gala. De l'autre côté, San Pablo Burgos s'appuyait sur son duo Alex Renfroe (18 points) et Dejan Kravic (19 points) pour offrir une fin de match à suspense. Très altruiste, le jeune Keye van der Vuurst de Vries (13 points et 11 passes), distillait les assists avant que Dusan Djordjevic ne termine le travail (99-98). Il s'agit de la première victoire des Ostendais dans la compétition après la défaite de la semaine dernière en déplacement en Turquie, à Darussafaka (79-74). Les champions de Belgique affichent à présent un bilan d'une victoire pour une défaite. Leur prochaine rencontre en Ligue des Champions est prévue le 9 décembre, à domicile, face aux Italiens de Brindisi. Les deux meilleures équipes de chaque groupe (composé de quatre formations) sont qualifiées pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. (Belga)