Ligue des Champions de basketball - Pas de demi-finale pour Maxime De Zeeuw et l'Hapoel Holon

Les Israéliens de l'Hapoel Holon se sont inclinés jeudi soir en Russie face aux Espagnols de San Pablo Burgos (77-86) en quart de finale de la Ligue des Champions de basket. Le Belge Maxime De Zeeuw termine la rencontre avec 11 points.Pas de demi-finale pour Maxime De Zeeuw et l'Hapoel Holon qui ont chuté face au champion en titre espagnol, San Pablo Burgos. Pourtant, le début de la rencontre était à l'avantage des coéquipiers du Belgian Lion. Sous l'impulsion d'Isaiah Miles (23 points), ce sont les Israéliens qui prenaient les commandes du match en première mi-temps (19-24 et 39-35 à la pause). Par contre, le retour des vestiaires fut beaucoup plus compliqué pour l'Hapoel Holon. Vitor Benite (26 points) était inarrêtable et les Espagnols renversaient complètement la rencontre en dix minutes pour repasser devant (54-60) avant de confirmer ce changement de physionomie au cours des dix dernières minutes (77-86). Le Belge Maxime De Zeeuw termine la rencontre avec 11 points (4/8 à 2 points et 1/3 à 3 points), 4 rebonds et 3 passes en 26 minutes. Plus tôt dans la soirée, les Français de Strasbourg se sont imposés après prolongation (86-88) face aux Espagnols de Tenerife. Les affiches des demi-finales mettront aux prises Saragosse (Espagne) et Pinar Karsiyaka (Turquie) vendredi, toujours en Russie, à Novgorod, et Strasbourg (France) et San Pablo Burgos (Espagne). La finale et la petite finale se dérouleront ce dimanche. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.