Le club polonais de Kedzierzyn Kozle s'est hissé en super finale de la Ligue des champions de volley-ball mercredi. Vainqueur 2-3 au Zenit Kazan à l'aller, l'équipe entraînée par Nikola Grbic a vu les Russes, vainqueurs de six Ligues des champions depuis 2008, venir s'imposer 2-3 (17-25, 25-16, 25-21, 28-30 et 18-20). Du coup, il a fallu jouer un "golden set". Celui-ci a tourné à l'avantage des Polonais 15-13 au bout d'un duel qui aura duré 2h34.Dans l'autre demie, totalement italienne, Trentino a eu chaud mais a finalement assuré son billet pour la finale, une première depuis cinq ans. Vainqueurs à domicile 3-0 à l'aller, les joueurs d'Angelo Lorenzetti ont été menés 2-0 (25-22, 25-17) à Pérouse et la crainte de jouer sa place en finale au "golden set" se profilait à l'horizon. Il n'en fut rien. Les visiteurs alignaient les deux sets suivants : 23-25, 17-25. La qualification de Trentino était assurée. Aussi le 5e set n'avait plus d'enjeu. Pérouse l'a remporté 15-6. La Super finale se jouera le 1er mai prochain à Vérone, en Italie. (Belga)