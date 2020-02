Roulers a remporté son sixième et dernier match de groupe E de la Ligue des champions de volleyball masculin. Les Flandriens ont battu les Serbes de Novi Sad 3 sets à 0 (28-26, 25-20 et 25-18). Cette victoire remportée en 1h18, grâce notamment à 19 points d'Hendrik Tuerlinckx, leur assure la 2e place du groupe mais surtout les qualifie pour les quarts de finale de la principale compétition de clubs en Europe.Roulers boucle sa phase de groupe avec 11 points derrière l'inaccessible leader polonais Kedzierzyn-Kozle (18 pts), qui a gagné ses six rencontres sans concéder le moindre set. Suivent les Allemands de Friedrichshafen (5) et Novi Sad (2). Seuls les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes rejoignent les quarts de finale. Roulers a débuté dans la poule E par une victoire 0-3 à Friedrichshafen, mais a dû subir la loi du plus fort à domicile contre Kedzierzyn-Kozle (0-3). Après une victoire à Novi Sad (2-3), les vice-champions de Belgique ont dû reconnaître la supériorité de Kedzierzyn-Kozle (défaite 3-0). Lors de la cinquième journée, Roulers a gardé ses chances intactes en s'imposant 3-1 contre Friedrichshafen. Le week-end dernier, Roulers a remporté sa treizième Coupe de Belgique, la cinquième consécutive. Les Roulariens ont battu Alost en finale 3-1. (Belga)