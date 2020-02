Dortmund a pris le dessus sur le Paris Saint-Germain mardi soir (2-1) grâce à un doublé du jeune prodige norvégien Haaland, 19 ans, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Witsel et Meunier ont joué les 90 minutes. Thorgan Hazard a été remplacé après 67 minutes. L'Atletico Madrid, sans Carrasco, s'est imposé lui 1-0 face à Liverpool, le tenant du titre, où Origi a joué toute la deuxième mi-temps.Dans une rencontre très intense, le Borussia, avec Witsel et Hazard titulaires, se créait les plus belles occasions de la première période mais butait sur Navas ou se montrait maladroit à l'image d'Haaland qui manquait complètement sa tête. Les Parisiens, avec Meunier titulaire, ne parvenait pas à trouver la faille dans la défense allemande. Haaland se rattrapait après la pause et ouvrait le score à vingt minutes du terme pour Dortmund et devient le premier joueur à marquer un but pour deux équipes différentes en une saison en Ligue des Champions. La rencontre s'emballait et Neymar profitait du travail de Mbappé pour égaliser (75e). 120 secondes plus tard, Haaland redonnait l'avance au Borussia d'une frappe surpuissante. Le joueur de 19 ans portait ainsi son total à 10 buts marqués en 7 matches de Ligue des Champions pour offrir la victoire à Dortmund. Avec ce résultat, tout reste ouvert pour le match retour le 11 mars prochain même si le PSG devra se passer de Veratti et Meunier qui seront suspendus pour avoir écopé d'une deuxième carte jaune mardi. Dans l'autre rencontre de la soirée, l'Atletico Madrid s'est imposé sur le plus petit des écarts face à Liverpool. Avec Yannick Carrasco qui est resté sur le banc pendant tout le match, l'Atletico Madrid débutait la rencontre en boulet de canon et ouvrait le score sur sa première occasion via Saul Niguez (4e). Avec ce but rapide, Liverpool se cassait les dents sur un bloc madrilène et ne parvenait pas à se montrer dangereux malgré un but annulé de Salah. Au repos, Jurgen Klopp, l'entraîneur des Reds, décidait de lancer Divock Origi dans la partie. Le tenant du titre continuait de mettre la pression sur la défense de l'Atletico mais sans parvenir à inquiéter Oblak. Les Reds devront donc s'imposer par deux buts d'écart lors du match retour prévu le 11 mars prochain. Mercredi soir, deux autres rencontres sont au programme: Tottenham reçoit Leipzig et Valence se rend à l'Atalanta. (Belga)