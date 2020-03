Résultats des deux rencontres des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions de football jouées mercredi :Aller Retour (+) Paris SG (Fra) - Borussia Dortmund (All) 1-2 2-0 buts: PSG: Neymar (28e), Bernat (45e+1) carte rouge: Dortmund: Can (89e) Liverpool (Ang) - (+) Atlético Madrid (Esp) 0-1 2-3 a.p. buts: Liverpool: Wijnaldum (43e), Firmino (94e) Atlético: Lorrente (97e, 105e+1), Morata (120e+1) . Mardi 17 mars : Juventus (Ita) - Lyon (Fra) 0-1 Manchester City (Ang) - Real Madrid (Esp) 2-1 . Mercredi 18 mars : Bayern Munich (All) - Chelsea (Ang) 3-0 FC Barcelone (Esp) - Naples (Ita) 1-1 . Déjà joués: Valence (Esp) - (+) Atalanta (Ita) 1-4 3-4 (+) RB Leipzig (All) - Tottenham (Ang) 1-0 3-0 NDLR: Les équipes précédées de (+) sont qualifiées pour les quarts de finale dont le tirage au sort sera effectué le vendredi 20 mars à Nyon et les matchs joués les 7/8 avril et 14/15 avril à 21h00, pour autant que la pandémie de coronavirus ne les annulent pas. . (Belga)