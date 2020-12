Ajax-Atalanta était une véritable finale pour ces deux équipes du groupe D de la Ligue des Champions. Les Amstellodamois devaient s'imposer pour rester en C1, sinon ils étaient renvoyés en Europa League et l'Atalanta poursuivait son parcours. Malgré tous ses efforts, l'Ajax n'a pas trouvé la faille à l'inverse de l'Atalanta, en fin de match (0-1), alors que l'Ajax était réduit à dix. Liverpool, déjà assuré de figurer au programme du "Sweet 16" et de finir premier de la poule, se déplaçait pour le plaisir à Midtjylland, éliminé, où Dion Cools était aligné à l'arrière droit. Divock Origi était lui titularisé chez les champions d'Angleterre, à l'effectif largement modifié. Il sera remplacé à la 71e minute. Les Reds n'ont pu ramener qu'un partage (1-1).Les Amstellodamois ont d'emblée pris le jeu à leur compte et assurèrent l'essentiel de la possession du ballon. Les Bergamasques étaient contraints de défendre et y parvenaient parfois avec la manière forte. Ils plaçaient ensuite des contres. Et de Roon ne fut pas loin d'ouvrir la marque au quart d'heure en faveur de l'Atalanta (15e). La rencontre, très hachée par les fautes des deux côtés du terrain, n'offrait pas d'occasions franches. Les montées au jeu de Promes, Huntemaat et Ekkelenkamp après la pause ne permirent pas à l'Ajax de trouver l'ouverture. Ils ont réclamé en vain un penalty (68e). L'exclusion à la suite d'un 2e bristol jaune du talentueux Gravenberch (79e) compliqua encore davantage les choses pour eux. Sur un nouveau contre italien, Freuler lança Luis Muriel. Le Colombien ne manqua pas de tromper Onana (0-1, 86e). L'Atalanta était en huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Au Danemark, les Reds croyaient avoir assuré le service minimum, grâce à Salah qui a trouvé l'ouverture dès la 1re minute (0-1). C'était sans compter sur l'engagement des hommes de Brian Priske. L'intervention du VAR leur offrit un penalty qu'Alexander Scholz convertit (1-1, 62e). L'ancien joueur de Lokeren, du Standard et du Club Bruges a même cru offrir la victoire à ses couleurs mais son but était annulé par le VAR (hors-jeu) à la 77e minute. Une mésaventure qui est aussi arrivée, côté Liverpool, une main préalable de Minamino étant signalée par l'arbitrage vidéo (90e). Au classement final du Groupe D, Liverpool termine en tête (13 points) devant l'Atalanta (11). L'Ajax est troisième et replacé en seizièmes de finale de l'Europa League (7 pts). Midtjylland, 4e (2 pts), a fini sa campagne européenne. (Belga)