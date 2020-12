Le Club de Bruges a maîtrisé sa rencontre mercredi soir contre le Zénith Saint-Pétersbourg, s'imposant 3-0 lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Les Brugeois, troisièmes du groupe F, sont assurés de jouer sur la scène européenne après la trêve hivernale. Une victoire la semaine prochaine à la Lazio leur ouvrirait les portes des huitièmes, tout autre résultat sera synonyme de repêchage en Europa League.Pour débuter la rencontre, Philippe Clement a préféré Fedde Ricca au poste de défenseur gauche et a placé Charles De Ketelaere, encore back gauche à Mouscron le weekend dernier, à la pointe de l'attaque. Emmanuel Dennis était lui aussi titulaire, une première depuis son écart disciplinaire. C'est le Zénith de Sergey Semak, sous pression, qui a mieux débuté la partie. Les Russes ont pensé ouvrir le score à la 24e minute mais Alex Sutormin était hors-jeu. Rentrés peu à peu dans le match, les Brugeois ont converti leur première occasion. Ricca, bien servi dans la profondeur par Noa Lang, a vu son centre très mal repoussé par Danila Prokhin. A l'affut, Charles De Ketelaere n'a pas manqué sa reprise du gauche (1-0, 33e). Dans la foulée, un corner de Ruud Vormer a trouvé Hans Vanaken mais la tête du double Soulier d'Or a été captée par Mikhail Kerzhakov (37e). Au retour des vestiaires, c'est une nouvelle fois le club russe qui a tenté d'accélérer le jeu grâce à trois changements. Après un nouveau but annulé côté russe, cette fois pour une faute de main (48e), le Club a creusé l'écart peu avant l'heure de jeu sur penalty pour une faute de Kuzyaev sur De Ketelaerte. Vanaken l'a converti, prenant le portier adverse à contre-pied (2-0, 58e). Jusque-là peu en vue contre une faible formation russe, Dennis a placé une accélération avant de servir Lang dans le rectangle. Le Néerlandais, d'une frappe croisée du droit, a inscrit son premier but en Ligue des Champions (3-0, 73e). Le Zénith aurait ensuite pu sauver l'honneur mais le tir de Sutormin a heurté la transversale (81e). Dans l'autre match du groupe, le Borussia Dortmund et la Lazio se sont quittés dos à dos (1-1) après des goals de Guerreiro, sur un assist de Thorgan Hazard (44e), et de Ciro Immobile sur penalty (67e). Hazard est descendu à la 76e alors qu'Axel Witsel est monté en fin de match (87e) et que Thomas Meunier, blessé, était absent. Au classement, l'équipe de Philippe Clement est 3e avec 7 points et ne peut plus être rejointe par le Zénith (1 pt). Dortmund, qualifié pour les huitièmes, est premier avec 10 unités. La Lazio est deuxième (9 pts). La semaine prochaine, le Club, assuré de disputer au moins les seizièmes de finale de l'Europa League, devra réussir l'exploit de s'imposer à Rome s'il veut rejoindre les huitièmes de la Ligue des Champions. (Belga)