Le Stade Rennais, qui n'a gagné qu'un seul de ses onze derniers matches, n'y arrive plus. Jérémy Doku est ses équipiers se sont inclinés 1-0 mercredi à Krasnodar dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Grâce au but de Marcus Berg, le club russe (4 points) est assuré d'être reversé en Europa League. Rennes (1 point) est éliminé.En début de rencontre, Rennes a eu plus de facilités dans le jeu que Krasnodar mais ne s'est pas montré dangereux même si, pris de vitesse par Doku, Maciel Wanderson a reçu une carte jaune (28e). Après cet épisode, Rennes a éprouvé du mal et a failli prendre un but par Marcus Berg mais Romain Salin s'est jeté pour repousser le tir du Suédois (37e). La seconde période a été lancée par Doku, qui s'est infiltré dans le rectangle adverse avant de frapper du droit obligeant Matvey Safonov à se coucher pour concéder un corner (49e). Rennes n'a pas ménagé ses efforts mais, bien lancé par Aleksandr Martynovich, Berg a pris Damien Da Silva de vitesse avant d'inscrire l'unique but de la rencontre (71e, 1-0). Dans le groupe H, Leipzig est allé s'imposer 3-4 à Basaksehir grâce à des buts de Yussuf Poulsen (26e, 0-1), Nordi Mukiele (43e, 0-2), Dani Olmo (66e, 1-3) et l'ex-Gantois Alexander Sorloth (82e, 3-4). Grâce à ce succès, le club allemand rejoint Manchester United en tête (9 points) et que le PSG en compte six. Basaksehir, dont les trois buts ont été inscrits par Irfan Kahveci (45e+3, 72e, 85e), est 4e (3 points). Pour terminer troisième, le club turc doit espérer que le PSG perde à Manchester United et qu'il aille gagner au Parc des Princes par plus de deux buts d'écart. Chez les Turcs, Boli Bolingoli, blessé, a été remplacé par Nacer Chadli (36e). (Belga)