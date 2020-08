Lyon a éliminé Manchester City en quarts de finale de la Ligue des Champions samedi au Stade José Alvalade de Lisbonne (1-3). Maxwel Cornet (24e, 0-1) et un doublé de Moussa Dembélé (79e, 87e) ont rendu inutile le but de Kevin De Bruyne (69e, 1-1). Jason Denayer a disputé toute la rencontre dans la défense centrale avec la formation française. En demi-finale, le 19 août dans le même stade, les Gones affronteront le Bayern Munich large vainqueur du FC Barcelone (2-8) vendredi.Sans surprise, les Citizens ont monopolisé le ballon en début de match, tablant sur les centres précis de De Bruyne et Lyon a misé sur ses transitions offensives rapides. Cela n'a pas généré de nombreux tirs au but, celui trop central du défenseur lyonnais Fernando Marçal a été l'unique pendant un bon moment (11e). Dans la foulée, Lyon a trop avancé et sur une perte de balle, De Bruyne a projeté Raheem Sterling dans la profondeur mais Denayer a repoussé l'international anglais (21e). Appliqué derrière et vif devant, Lyon a bien démarré. Lancé dans le dos de la défense, Karl Toko Ekambi est repris par Eric Garcia devant la surface alors qu'Ederson était sorti, Cornet, qui a suivi, a repris du gauche pour mettre le ballon au fond (24e, 0-1). City n'était pas très dangereux même si après un débordement de Joao Cancelo côté gauche, Anthony Lopes a dû intervenir deux fois d'abord en repoussant le ballon du défenseur des Skyblues et puis, en contrant une tentative d'Ilkay Gündogan à bout portant aux six mètres (31e). S'il avait fait preuve d'une pointe de maladresse sur la première phase, le gardien portugais des Gones a capté une frappe de Rodri sur un centre en retrait de Sterling (43e). Il n'y a a eu aucun changement de part et d'autre à la pause mais City s'est fait plus pressant et Lopes a sauvé son camp en se jetant à l'horizontale sur une frappe cadrée de De Bruyne (60e). Le gardien des Gones n'a pas eu la même chance quand Sterling a effacé Denayer avant de donner le ballon en retrait au Diable Rouge, qui a égalisé d'un plat du pied croisé (69e, 1-1). Peu après, Rudi Garcia a sorti Memphis Depay, son capitaine peu prolifique, par Dembélé (75e). Une montée au jeu fracassante et heureuse: parfaitement servi dans le dos de la défense de City par Houssem Aouar, l'attaquant a ajusté Ederson en lui enfilant le ballon entre les jambes (79e, 1-2). Lyon faisait le dos rond et a poussé un fameux soupir de soulagement quand Sterling, seul face au but à six mètres, a placé son tir au-dessus de la barre (86e). Dembélé, lui, a retrouvé toutes ses sensations en reprenant à bout portant un ballon qu'Ederson a relâché sur une frappe d'Aouar (87e, 1-3). Lyon retrouvera le Bayern en demi-finale comme en 2010. Cette année-là, les Bavarois avaient gagné (1-0, 3-0) avant de perdre la finale 2-0 contre l'Inter Milan de José Mourinho. (Belga)