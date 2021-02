Manchester City, dominateur contre le Borussia Mönchengladbach sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest, a pris une option sur la qualification en s'imposant 0-2 mercredi lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. De son côté, le Real Madrid a longtemps buté sur l'Atalanta Bergame mais a finalement émergé (0-1).Les Skyblues ont ouvert le score à la demi-heure de jeu. Sur un centre de Cancelo, le Portugais Bernardo Silva a trompé Yann Sommer de la tête (0-1, 29e). L'équipe de Pep Guardiola aurait pu mener plus largement mais, malgré une très nette domination territoriale, elle s'est montrée imprécise dans le dernier geste. Cette rencontre, délocalisée en Hongrie en raison des restrictions de voyage liées au coronavirus, a définitivement basculé dans le camp anglais à la 65e, moment où Gabriel Jesus a marqué de près (0-2, 65e) sur une construction identique du premier but. Deux minutes auparavant, les 'Poulains' étaient pourtant proche de l'égalisation grâce à un geste technique d'Alassane Pléa (63e). Le coach catalan n'a pas eu besoin de faire appel à Kevin De Bruyne, resté sur le banc, pour signer une 19e victoire de rang toutes compétitions confondues pour City. Le Diable Rouge n'a pas encore joué un match complet depuis son retour de blessure mi-février. Dans le même temps, le Real Madrid a très longtemps buté sur l'Atalanta Bergame malgré l'exclusion rapide de Remo Freuler après une faute sur Ferland Mendy (17e) et la sortie sur blessure de Duvan Zapata à la demi-heure. Privé de Karim Benzema, touché à la cheville, mais aussi d'Eden Hazard, Rodrygo, Fede Valverde, Alvaro Odriozola, Eder Militao, Marcelo, Dani Carvajal et surtout de son emblématique capitaine Sergio Ramos, le Real de Zinédine Zidane a peiné à amener le danger devant les cages italiennes même si Thibaut Courtois n'a jamais été inquiété. La phalange de Gian Piero Gasperini, pourtant bien organisée, a finalement cédé sur un tir lointain signé Mendy (0-1, 86e). Seule ombre au tableau pour le club aux 13 Ligues des Champions, Casemiro sera suspendu pour le match retour du 16 mars. (Belga)