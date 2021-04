Le Paris Saint-Germain sera privé de son capitaine, le défenseur brésilien Marquinhos, mercredi, en quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a indiqué lundi en conférence de presse qu'il espère compter sur ses Italiens Marco Verratti et Alessandro Florenzi, de retour après avoir contracté le Covid-19.A l'aller, remporté 2-3 par le PSG, Marquinhos avait dû quitter le terrain quelques minutes après avoir marqué le deuxième but parisien en raison d'une blessure à un adducteur. En conférence de presse, Pochettino avait entretenu le flou au sujet de son capitaine, mais en soirée le club a précisé que "Marquinhos ne sera pas dans le groupe". Autre cadre dont l'état physique inspirait des doutes, le milieu Marco Verratti sera bien disponible face au Bayern, après avoir raté le match aller pour cause de Covid-19. L'Italien avait également contracté une blessure à un mollet en sélection, fin mars. "En principe, Marco, ce sera difficile qu'il commence", a toutefois précisé Pochettino. L'autre Italien du PSG contaminé par le coronavirus, le latéral Alessandro Florenzi, pourra "peut-être" être titularisé, a noté le coach avant d'ajouter au sujet des deux "Azzurri": "nous verrons comment ils sont demain (mardi)". (Belga)