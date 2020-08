Le FC Barcelone et le Bayern Munich se sont facilement qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les deux clubs, qui ont respectivement écarté Naples et Chelsea, vont donc prendre la direction de Lisbonne pour y disputer le Final 8 de la compétition continentale. Les deux clubs s'affronteront d'ailleurs le 14 août en quarts de finale.Les Catalans n'auront eu besoin que d'une mi-temps pour faire la différence. Le défenseur français Clément Lenglet a ouvert le score d'une tête sur corner dès la 10e minute. Quelques minutes plus tard, Lionel Messi a doublé l'avance des siens d'un tir enroulé du gauche (2-0, 24e). Le Barça, qui s'est vu refuser un but pour une faute de main très peu évidente de son capitaine argentin, a finalement fait 3-0 sur un penalty transformé par Luis Suarez après une faute de l'ancien défenseur de Genk Kalidou Koulibaly (45e+1). En fin de période, les Napolitains ont sauvé l'honneur grâce à Lorenzo Insigne, lui aussi sur penalty (45e+5e). Malgré la présence sur le terrain pendant tout le match de Dries Mertens, Naples n'a pas été capable d'inverser la tendance dans le second acte. Le FC Barcelone, fort de son avantage, s'est contenté de gérer. Dans l'autre rencontre, les Bavarois, déjà larges vainqueurs à Londres (0-3) avant l'arrêt des compétitions en raison du coronavirus, ont confirmé dans leur stade. La messe était dite à la demi-heure de jeu après les buts de Robert Lewandowski sur penalty (1-0, 10e) et d'Ivan Perisic (2-0, 24e). Tammy Abraham a sauvé l'honneur des Blues (2-1, 44e) mais Corentin Tolisso (3-1, 76e) et Lewandowski, encore lui (4-1, 84e), ont confirmé la supériorité des champions d'Allemagne, cités parmi les favoris à la victoire finale. Michy Batshuayi, qui n'a pas joué une seule minute depuis la reprise, est resté sur le banc de Chelsea. (Belga)