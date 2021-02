Auteur d'un triplé, Kylian Mbappé a été le grand artisan du large succès 1-4 du Paris Saint-Germain au FC Barcelone, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Au micro de RMC Sport s'est réjoui d'une victoire "avec la manière", tout en tempérant: "Ce match est magnifique, mais on n'a rien gagné.""On est très content, c'est un match très important pour nous", a déclaré Mbappé. "On voulait venir ici et gagner. C'est ce qu'on a fait, avec la manière. Maintenant, on est concentré sur nos objectifs, on a déjà un match important en championnat, parce qu'on n'est pas premier. Il faut remettre la tête au championnat. Ce match est magnifique, mais on n'a rien gagné", a relativisé le champion du monde. Mbappé est devenu mardi le deuxième joueur à inscrire un triplé au Camp Nou en Ligue des Champions après Andriy Shevchenko en 1997. "C'est très bien, je suis content. J'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG, c'est un maillot qui me tient à cœur. Il n'y a pas toujours eu de la réussite, peut-être que je vais rater des matchs, mais jamais dans ma vie je vais me cacher. Peut-être qu'on se trompe, qu'on fait des erreurs, mais je ne vais jamais me cacher et aujourd'hui je paie ce travail acharné." Le PSG disputait mardi son premier match de Ligue des Champions sous les ordres de Mauricio Pochettino, qui a remplacé Thomas Tuchel en tout début d'année. Mbappé voit une "continuité" dans le jeu parisien. "Le coach a fait un merveilleux travail depuis qu'il est arrivé, mais il a continué le travail de Thomas Tuchel, qui avait commencé un travail extraordinaire avec la finale de l'an passé. Après, bien sur, ça a été un peu chahuté, il y a eu le Covid, il n'y a pas eu de préparation. On ne veut pas se donner d'excuses, mais c'est un constat. On commence à être de mieux en mieux physiquement. On n'est pas encore au pic de notre forme, on peut encore faire mieux, même si aujourd'hui c'était très bien. On va essayer de continuer à progresser pour répéter ce genre de matchs." (Belga)