Ligue des nations de volley dames - La Belgique bat la Serbie toujours sur le score de 3-2

L'équipe nationale féminine de volley-ball a battu la Serbie (FIVB 7) dans son 9e match de la Ligue des Nations féminine, mardi soir à Rimini, en Italie. Les Yellow Tigers, 13e dans la hiérarchie planétaire, se sont imposées 3 sets à 2 (23-25, 26-24, 25-21, 23-25, 15-10).Après avoir perdu leurs trois premiers matches, face aux Pays-Bas (FIVB 9) 3-0, la Russie (FIVB 7) 3-2 ( après avoir mené 0-2) et l'Allemagne (FIVB 12) 3-0, les Belges avaient gagné les quatre suivants aux dépens de la République Dominicaine (FIVB 10), la Pologne (FIVB 13), la Corée du Sud (FIVB 12) et la Chine (FIVB 3) à chaque fois 3 sets à 2. Lundi, le Brésil (FIVB 3) s'est révélé trop fort, s'imposant 3-0. C'est dont leur 5e victoire 3-2 dans cette compétition. La Belgique compte 5 victoires (11 points) après 9 matches et pointe au 8e rang du classement emmenée par les Etats-Unis qui ont gagné leurs huit premiers matches. Les Yellow Tigers rencontreront dans leur prochain match les Américaines N.1 mondiales, samedi (15h00) dans le 10e des quinze matches disputés dans la bulle de Rimini. La compétition régulière s'achève le 20 juin. Les quatre premières nations s'affronteront les 24 et 25 juin pour la victoire finale. Après la Ligue des Nations, les Yellow Tigers disputeront encore cette année l'Euro, du 18 août au 4 septembre. En phases de groupes à Belgrade, elles seront opposées à la Serbie, l'Azerbaïdjan, la Russie, la France et la Bosnie. (Belga)

