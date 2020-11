Le sélectionneur russe Stanislav Cherchesov a annoncé dimanche la mise à l'écart de son capitaine Artem Dzyuba pour les prochains matches de la Ligue des Nations de football. L'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg doit sa non-sélection à une vidéo à caractère sexuel qui aurait fuité sur les réseaux sociaux."Mon choix concernant Artem n'a rien de sportif", a commenté le sélectionneur russe Stanislav Cherchesov. "À ce titre, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en discuter davantage." Le sélectionneur national a également souligné qu'il souhaitait que ses joueurs puissent se préparer de manière optimale pour le match amical face à la Moldavie et pour les deux rencontres de Ligue des Nations face à la Turquie et la Serbie. Considérant que la polémique entourant Dzyuba risquait de mettre à mal la concentration de son équipe, Cherchesov a donc signifié à son capitaine qu'il pouvait rester chez lui. "Tous les joueurs doivent se montrer dignes de la sélection nationale, sur et hors du terrain", a conclu Stanislav Cherchesov. (Belga)