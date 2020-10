Chypre, entraîné par Johan Walem, s'est incliné 2-0 au Luxembourg, samedi, en Ligue des Nations. Danel Sinani, joueur de Waasland-Beveren, a inscrit les deux buts luxembourgeois (12e et 26e).C'est la quatrième défaite en autant de rencontres pour Walem, devenu sélectionneur de Chypre en janvier. En septembre, il a perdu ses deux premiers matches, en Ligue des Nations, contre le Monténégro (0-2) et l'Azerbaïdjan (0-1). Mercredi, les Chypriotes ont été battus en amical par la République tchèque (1-2). Au Luxembourg, Walem a titularisé le défenseur du Standard Konstantinos Laifis. Son équipier au Standard Laurent Jans a joué tout le match pour le Luxembourg, où Anthony Moris (Union Saint-Gilloise) défendait le but. Danel Sinani est sorti à dix minutes du terme. Dans le même temps, le Monténégro s'est défait 2-0 de l'Azerbaïdjan signant un troisième succès en autant de rencontres. Aleksandar Boljevic (Standard) et Marko Bakic (Mouscron) étaient titularisés et ont été remplacés en cours de match. Le Monténégro est en tête du groupe 1 de la troisième division avec 9 points devant le Luxembourg (6), l'Azerbaïdjan (3) et Chypre (0). (Belga)