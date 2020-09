La première journée de la Ligue des Nations a vu l'Allemagne et l'Espagne partager l'enjeu jeudi à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart (1-1). Timo Werner (52e, 1-0)a ouvert la marque pour la Mannschaft, qui a été rejointe dans les arrêts de jeu par un but de José Gaya (90e+6, 1-1). Dans l'autre match du groupe 4, l'Ukraine a pris la mesure de la Suisse (2-1).A l'Arena de Lviv, Andriy Yarmolenko (14e, 1-0) et Oleksandr Zinchenko sur un assist de l'Anderlechtois Bogdan Mykhaylichenko (68e, 2-1) ont donné la victoire aux joueurs d'Andryi Shevchenko. Haris Seferovic a pris le but suisse à son compte (41e, 1-1) Préféré à Eduard Sobol (Club Bruges), Mykhaylichenko a joué tout le match. Roman Yaremchuk est monté au jeu à la 54e alors que son équipier à Gand, Igor Plastun, est resté sur le banc. Dans le groupe 3 de la Ligue B, la Russie a pris la mesure de la Serbie 3-1 avec un doublé de son capitaine Artem Dzyuba (48e, pen, 81e) et Vyacheslav Karavaev (69e, 2-0). L'ex-Anderlechtois Aleksandar Mitrovic a réduit l'écart pour les visiteurs (79e, 2-1). Quant à la Turquie, elle s'est inclinée à domicile face à la Hongrie (0-1). Alors que la Bulgarie et l'Irlande se sont neutralisées (1-1), le Pays de Galles, qui est allé s'imposer en Finlande (0-1), est le premier leader du groupe 4. En Ligue C, le groupe 3 a débuté par deux partages entre la Moldavie et le Kosovo avec l'ex-Standardman Mergim Vojvoda pendant les 60 premières minutes (1-1) et entre la Slovénie et la Grèce (0-0). En Ligue D, les Féroé ont pris la tête du groupe 1 en battant Malte 3-2. Les buts ont été marqué par trois Olsen différents: Klaemint (25e, 1-0), Andreas (87e, 2-2) et Brandur (90e, 3-2). Les Maltais avaient temporairement pris le commandement par Jurgen Degabriele (37e, 1-1) et Andrei Agius (73e, 1-2). Au même moment, la Lettonie, réduite à 10 suite à l'exclusion de Gutkovskis (71e), a fait match nul avec Andorre (0-0). (Belga)