Au terme de la sixième et dernière journée des matches de la Ligue des Nations B, l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque et le Pays de Galles ont décroché leur promotion. Ils évolueront en Ligue A lors de la 3e édition de l'épreuve. En revanche, l'Irlande du Nord, la Slovaquie, la Turquie et la Bulgarie sont relégués en Ligue C.La défaite sur tapis vert de la Norvège en Roumanie a eu des répercussions sur l'issue du groupe 1 de la Ligue B. L'Autriche prenait la première place et l'Irlande du Nord était descendante puisqu'elle ne pouvait plus rattraper la Roumanie, qui avait hérité de trois points. Les Norvégiens ont ouvert la marque par Ghayas Zahid (61e, 0-1) et les Autrichiens ont égalisé par Adrian Grbic (90e+4). Du coup, l'Autriche, avec Peter Zulj (Anderlecht) sur le banc, termine première du groupe avec 13 points devant la Norvège(10). La Roumanie (5 points) et l'Irlande (2 points), qui ont partagé l'enjeu (1-1), sont restés sur leurs positions. Dans le groupe 2, la République tchèque n'a pas éprouvé de souci dans le derby face à la Slovaquie (2-0). Tomas Soucek (17e, 1-0) et Zdenek Ondrasek (55e, 2-0) ont assuré la montée parce que dans le même temps l'Ecosse s'est inclinée en Israël (1-0). Les Tchèques (12 points) terminent en tête devant les Écossais (10) Israël (8) et la Slovaquie (4). En s'imposant 2-0 face à la Turquie, la Hongrie a terminé première de son groupe (11 points) devant la Russie (8 points), qui a pris une leçon en Serbie (5-0). Grâce à ce premier succès, les Serbes prennent la troisième place avec 6 points devant la Turquie, 6 unités, également. Le Pays de Galles n'a pas tremblé face à la Finlande, qui s'est vite retrouvée à dix suite à l'exclusion du joueur de Genk Jere Uronen (13e). Les Gallois ont creusé l'écart par Harry Wilson (29e, 1-0) et David James (46e, 2-0). Teemu Pukki (63e, 2-1) a marqué pour les Finlandais mais les Gallois ont assuré par Kieffer Moore (84e, 3-1). Le Pays de Galles termine avec 16 points devant la Finlande 12. L'Irlande et la Bulgarie, qui ont fait match nul et n'ont pas gagné un seul match, terminent avec 3 et 2 points. (Belga)