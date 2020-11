Le Danemark a battu l'Islande 2-1 in extremis dimanche à Copenhague dans le cadre de la 5e journée du groupe 2 de la Ligue des Nations (Ligue A). Les Danois viendront donc affronter les Diables Rouges, vainqueurs 2-0 de l'Angleterre, mercredi à Louvain dans la "finale" du groupe 2.Seul le premier du groupe sera qualifié pour le Final Four. La Belgique est en tête avec 12 points, contre 10 pour les Danois, qui seront qualifiés en cas de victoire face aux Belges mercredi. Tout autre résultat qualifierait les troupes de Roberto Martinez. La Belgique a bien failli obtenir sa qualification dimanche soir, les Danois n'arrachant les 3 points que dans le temps additionnel. Le Danemark a ouvert le score sur penalty, sifflé pour une faute du défenseur d'Ostende Ari Skulason à la 12e minute. Christian Eriksen s'est présenté aux 11 mètres pour lancer les Danois. L'Islande égalisait à la 85e minute par Vidar Orn Kjartansson. Ce partage arrangeait les Diables Rouges, qui étaient alors qualifiés. Mais le Danemark recevait un nouveau penalty dans le temps additonnel pour une faute de main de Hordur Bjorvin Magnusson (90+2). Ce fit de nouveau Christian Eriksen qui transformait l'essai, offrant les 3 points et une perspective de qualification au Danemark. (Belga)