Le milieu de terrain d'Arsenal Ainsley Maitland-Niles et le défenseur de Wolverhampton Conor Coady ont reçu samedi leur première convocation avec la sélection anglaise, après le retrait du groupe d'Harry Maguire, condamné en Grèce, et de Marcus Rashford, touché à une cheville.Les "Three Lions" affrontent l'Islande le 5 septembre et le Danemark trois jours plus tard pour le compte de la Ligue des nations. Le sélectionneur Gareth Southgate avait été forcé de retirer le défenseur de Manchester United Maguire, qui a fait appel après avoir été condamné mardi à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis en Grèce pour agression, insultes et tentative de corruption envers des policiers. Maitland-Niles a fêté son 23e anniversaire samedi en étant nommé homme du match après la victoire d'Arsenal face à Liverpool lors du Community Shield (1-1, 5-4 tab). (Belga)