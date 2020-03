Liverpool devra se passer de son gardien Alisson Becker samedi midi lors de la réception de Bournemouth et de l'Atletico Madrid en Ligue des Champions mercredi. Le portier brésilien s'est blessé en début de semaine avant le match de coupe contre Chelsea (défaite 2-0) et n'est pas encore rétabli. L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a annoncé vendredi en conférence de presse qu'il souffrait d'une blessure musculaire à la hanche."Ali a encouru une blessure avant le match contre Chelsea. Nous pensions que ce ne serait pas un problème car nous avions de toute façon prévu de le mettre sur le banc. Mercredi, il a passé un scanner et la blessure était évidente. Il manquera les matchs contre Bournemouth et l'Atletico Madrid. Pour le match contre Everton dans une semaine, nous verrons bien s'il est prêt à jouer." Klopp a également confirmé que Naby Keita avait repris l'entraînement. Henderson (ischios-jambiers) pourrait revenir contre l'Atletico et Shaqiri est toujours indisponible. Liverpool occupe la tête de la Premier League avec 22 points d'avance sur Manchester City mais connaît un creux depuis plusieurs semaines. Après la défaite 1-0 en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions à l'Atletico Madrid, les Reds ont perdu à Watford en championnat (3-0) et à Chelsea en FA Cup (2-0). (Belga)