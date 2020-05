La chaîne d'information en continu LN24, lancée en septembre dernier, a réorganisé sa direction, lit-on vendredi dans les journaux L'Echo et Le Soir. Elle s'est aussi dotée de nouveaux moyens, précise l'Echo.Aux côtés du CEO, Joan Condijts, on retrouve Stephan Salberter à la direction générale tandis que Martin Buxant demeure rédacteur en chef. L'homme d'affaires Philippe Lhomme devient le nouveau président du conseil d'administration. Les actionnaires Belfius, Besix, Gilles Daoust et Jean-Pierre Lutgen (Ice Watch) avaient investi 4,5 millions d'euros dans la chaïne. Besix et Belfius qui avaient mis chacun 1,8 million d'euros lors du premier tour d'investissement ont réinjecté des moyens dans LN24 dont les recettes publicitaires se sont effondrées en raison de la crise du coronavirus. "Plusieurs millions d'euros", selon Philippe Lhomme, cité par L'Echo. (Belga)