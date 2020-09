En terminant 11e de la Course 1 du samedi, Loris Cresson (Yamaha) a réalisé sa meilleure performance de la saison en Championnat du Monde Supersport, sur le circuit de Barcelone, en Espagne.En difficulté pour sa deuxième saison en Mondial Supersport, le Belge Loris Cresson a réussi sa meilleure performance de la saison lors de la première des deux courses de la sixième manche à Barcelone, en Espagne. Il a terminé 11e à l'issue des 11 tours de course, échouant à 4 dixièmes du top 10, dans une course perturbée par les conditions météorologiques. Cela a été plus compliqué ce dimanche avec cette fois une 15e place à l'arrivée. Invaincu depuis le début de la saison, l'Italien Andrea Locatelli (Yamaha) a vu sa série de neuf victoires d'affilée s'interrompre en Course 1. Le Français Andy Verdoia (Yamaha) s'est imposé le samedi alors que Locatelli l'a tout de même emporté en Course 2, s'assurant le titre alors qu'il reste quatre courses à disputer. Au championnat, Loris Cresson est 21e avec 12 points. (Belga)