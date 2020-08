Le Belge Loris Cresson (Yamaha) a terminé 14e et 18e ce week-end des deux courses de la deuxième manche du Championnat du monde Supersport à Jerez de la Frontera, en Espagne.Après une première course à Phillip Island, en Australie, en mars dernier, le Championnat du monde Supersport a repris ses droits ce week-end en Espagne, sur le circuit de Jerez de la Frontera. Le Brainois Loris Cresson (Yamaha) n'a pas connu un week-end simple pour la reprise. Ayant déjà marqué un point avec sa 15e place en Australie, il a rajouté deux points à son compteur en terminant 14e de la Course 1 disputée le samedi. La Course 2 du dimanche a été plus compliquée avec une 18e place finale. Après avoir déjà remporté la première course de la saison, l'Italien Andrea Locatelli (Yamaha) s'est imposé à deux reprises ce week-end. Au championnat, Loris Cresson occupe la 18e place avec 3 points alors que Locatelli est en tête avec 75 unités. La prochaine course aura lieu du 7 au 9 août sur le circuit de Portimao, au Portugal. (Belga)