L'auteure-compositrice-interprète belgo-congolaise Lous and the Yakuza, a été sacrée vendredi soir comme l'un des huit lauréats des Music Moves Europe Talent Awards 2021, un prix annuel visant à récompenser les voix pop et contemporaines émergentes en Europe.De son vrai nom Marie-Pierra Kakoma, Lous and the Yakuza réalise sa percée en 2020, notamment avec son premier album "Gore" qui reflète le chemin parcouru par la jeune chanteuse. Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), c'est à 15 ans que la jeune artiste rejoint toute seule la Belgique afin de donner toutes ses chances à sa carrière musicale. Les Music Moves Europe Talent Awards, co-crééés par la Commission européenne, offrent une récompense de 10.000 euros à leurs lauréats, ainsi que des outils de soutien pour accélérer la carrière internationale de ces artistes européens émergents. Les autres lauréats de cette édition 2021 sont Alyona Alyona (Ukraine), Inhaler (Irlande), Julia Bardo (Italie), Melenas (Espagne), Rimon (Pays-Bas), Sassy 009 (Norvège) et Vildá (Finlande). Les prix ont été décernés vendredi soir au cours d'une cérémonie virtuelle. (Belga)