Lous and the Yakuza, auteure-compositrice-interprète belgo-congolaise, a été sacrée mercredi soir "Artiste de l'année" lors d'une cérémonie de remise des Red Bull Elektropedia Awards organisée par la plateforme belge de vie nocturne et de musique électronique Red Bull Elektropedia. Le phénomène pop a en outre terminé deuxième dans les catégories "Meilleur Album" et "Meilleure chanson".Le rappeur bruxellois Zwangere Guy a quant à lui raflé le prix du "Meilleur album", pour "BRUTAAL", alors que la pochette de celui-ci a reçu le prix Marc Meulemans. Le titre "God Bless" de Hamza en collaboration avec Damso a lui été désigné "Meilleure chanson de l'année", tandis que le producteur hip-hop Ashley Morgan est reparti avec l'award du "Meilleur EP" (pour "LETGOLETGOLETGO"). Le prix du "Meilleur producteur" est pour sa part revenu à la reine de la techno Charlotte de Witte, et du "Meilleur Remix" à Susobrino (pour "Alibi" de Tsar B). "Eefje de Visser a également réussi à transformer l'une de ses nominations en un prix: "Bitterzoet" du réalisateur Tobi Jonson, qui a également été primé, est la "Meilleure vidéo de l'année". Et selon le public et le jury, David Numwami a forcé la plus grande percée: il a terminé premier dans la catégorie Fresh On the Scene", se sont réjouis les organisateurs. Autres distinctions: Fake Records (Brihang, IKRAAAN, SPREEJ...) remporte le prix du "Meilleur label" et trois musiciens ont reçu le label de l'"Artiste le plus prometteur": MEYY, Smahlo et Tsugi. Étant donné qu'il n'y avait pas de prix à distribuer cette année dans les catégories nightlife, festival et musique live, Red Bull Elektropedia s'est associé à LIVE2020, le fonds de solidarité du secteur de la musique live, pour organiser une vente aux enchères musicale en faveur de LIVE2020 avec des objets exclusifs d'Angèle, Charlotte de Witte, Tomorrowland, Bazart, Dour et Amelie Lens, entre autres. "L'enchère s'est clôturée hier et a rapporté plus de 26.000 euros. La pièce maîtresse? Quelqu'un a offert 6.900 euros pour un disque de platine d'Angèle pour son premier album Brol. Le deuxième article le plus convoité? Un trône de la scène de Tomorrowland a été vendu pour 5.600 euros", précisent les organisateurs. (Belga)