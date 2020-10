La Sud-Coréenne Sei-young Kim, intouchable lors du 4e tour, s'est adjugée à 27 ans le premier Grand Chelem de sa carrière, en remportant le LPGA Championship, après le 4e tour disputé à Newtown Square, dimanche en Pennsylvanie.En tête depuis vendredi, la 7e mondiale n'a absolument pas cédé à la pression, accentuant même son avance pour finir avec un total de -14, soit cinq coups de mieux que sa dauphine et compatriote Park Inbee. Sa journée a été parfaite puisqu'elle n'a fait aucune erreur, réussissant sept birdies, pour rendre la meilleure carte dominicale (63), égalant le record codétenu par les Américaines Patty Sheehan (1984), Meg Mallon (1999) et Kelly Shon (2017). "Ce titre signifie tant pour moi. Je suis très émue, c'est mon premier majeur, je me suis dépassée pour le remporter", a déclaré Kim dont c'est le 11e titre sur le circuit. "Le parcours est partout très exigeant ici, j'ai parfois eu les bras et les jambes qui ont tremblé, mais j'ai réussi à rester concentrée jusqu'au bout", a-t-elle ajouté. Derrière elle et Inbee, la Japonaise Nasa Hakatoa et l'Espagnole Carlota Ciganda se partagent la troisième place (-7). - Classement après le 4e tour (par 70): 1. Kim Sei Young (CdS) -14 (71-65-67-63) 2. Park Inbee (CdS) -9 (70-70-66-65) 3. Nasa Hataoka (Jap) -7 (72-69-68-64) . Carlota Ciganda (Esp) -7 (68-69-71-65) 5. Anna Nordqvist (Suè) -4 (69-68-68-71) 6. Brooke Henderson (Can) -3 (71-69-65-72) 7. Charley Hull (Ang) -1 (70-71-69-69) . Jennifer Kupcho (USA) -1 (72-65-71-71) 9. Brittany Lincicome (USA) 0 (67-72-72-69) . Gabriela López (Mex) 0 (68-72-68-72) . Bianca Pagdanganan (Phi) 0 (77-65-65-73) . Lauren Stephenson (USA) 0 (70-68-74-68) ... (Belga)