Après une vague de chaleur début août, la Belgique revient à ses premières amours: la pluie. Les averses seront intenses localement, lundi après-midi, et parfois accompagnées d'un coup de tonnerre, précise l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.Autre habituée du Plat Pays, la fraîcheur s'invite en cette période estivale. Les maxima ne décolleront pas au-delà des 16°C à 18°C degrés en Ardenne, 19°C à la mer et 20 ou 22°C ailleurs, sous un vent modéré. La nébulosité campera sur le territoire en soirée, avant de se dissiper... pour mieux revenir mardi en matinée. Dans la nuit de lundi à mardi, les minima se recroquevilleront entre 10°C sur le relief ardennais et 15°C en bord de mer et dans le nord du pays. La pluie tombera par intermittence mardi matin. Le mercure grimpera péniblement jusqu'à 17°C en Hautes Fagnes, et 22 ou 23°C en Lorraine Belge, en Campine et dans les grandes villes. Le vent sera modéré dans l'intérieur des terres, puis assez fort en début de soirée avec des rafales jusqu'à 60 km/h, voire 70 km/h à la mer. Le vent se renforcera encore à l'aube et, à la Côte, il soufflera jusqu'à 90 km/h en rafales. Mercredi, après une matinée mouillée, les éclaircies se développeront dans l'après-midi. Le vent s'en donnera encore à cœur joie et les maxima hésiteront entre 16°C sur les sommets de l'Ardenne et 21°C dans le centre. Jeudi, le ciel sera généralement plus serein mais le mercure paressera toujours autour des mêmes valeurs. (Belga)