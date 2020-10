Sans dévoiler leur favori pour l'élection présidentielle américaine, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ont insisté jeudi, en réponse à des questions de journalistes, sur plusieurs changements souhaitables dans les relations transatlantiques lors du prochain mandat présidentiel à Washington.Les deux dirigeants européens ont avant tout insisté sur la nécessité de respecter le choix des électeurs américains, qui doivent se prononcer sur un second mandat du président sortant, le républicain Donald Trump, ou l'arrivée à la Maison-Blanche du démocrate Joe Biden, actuellement en tête dans les sondages. "Les États-Unis sont un allié important et nous voulons œuvrer au développement d'une alliance forte. Nous savons que par le passé, nous avons eu des avis divergents sur plusieurs sujets comme le changement climatique, les relations commerciales, la situation dans certaines parties du monde", a énuméré M. Michel. "Mais nous sommes totalement convaincus du bénéfice d'avoir une alliance forte avec les États-Unis", a-t-il insisté. Mme Von der Leyen a rappelé les liens entre les deux puissances. "Nous sommes alliés, partageons les mêmes valeurs, nous avons une longue histoire d'excellente coopération. Il y a des différences sur certains sujets spécifiques, c'est clair. Pour le prochain mandat, nous souhaitons plus d'engagement sur la scène multilatérale en faveur d'un système reposant sur des règles, plus d'engagements dans la lutte contre le changement climatique. Le développement du monde numérique et la défense de nos valeurs sont aussi des sujets communs", a-t-elle souligné. (Belga)