Macabre découverte dans la propriété d'un ancien agent de police au Salvador

Des enquêteurs de la police scientifique au Salvador (Amérique centrale) ont fait une découverte macabre dans la propriété d'un ancien policier. Dix corps - sept femmes et trois enfants - ont été enterrés.L'ancien policier est soupçonné de crimes sexuels et de treize meurtres, a rapporté la justice salvadorienne. L'homme de 51 ans a été arrêté samedi pour le meurtre de deux femmes. La police n'a donné aucune autre explication sur le fait que l'homme est soupçonné de treize meurtres au total. Les voisins de l'ancien policier dans la ville de Chalchuapa avaient appelé la police après avoir entendu des femmes crier à l'aide. Dans la maison, la police a trouvé les corps d'une femme de 57 ans et de sa fille de 26 ans. Les deux femmes gisaient dans une mare de sang et présentaient des signes d'agression sexuelle. À la suite de cette découverte, les enquêteurs ont décidé de commencer à creuser autour de la maison, et les corps d'une fille de 7 ans et deux garçons âgés respectivement de 2 et 9 ans ont notamment été retrouvés. Certaines des victimes semblent avoir été tuées il y a deux ans déjà, a indiqué le ministère public sur Twitter. Sept autres tombes potentielles font l'objet d'une enquête. Il y a actuellement 25 personnes disparues dans les environs de la maison de l'ancien agent. Le suspect a été licencié en 2005 pour comportement sexuellement agressif et a purgé une peine de cinq ans de prison. L'homme serait psychopathe et serait l'auteur de plusieurs assassinats, selon le ministre salvadorien de la Sécurité. Dix autres personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'être des commanditaires ou complices. (Belga)

