Sam Maes, 36e, et Dries Van den Broecke, 58e, ont été éliminés à l'issue de la première manche du slalom géant messieurs de Santa Caterina, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, samedi, en Italie. Le Slovène Zan Kranjec a réalisé le meilleur temps de la première manche.Maes, 18e du géant de Sölden en ouverture de la Coupe du monde, a terminé la première manche en 1:07.36, à 21 centièmes du 30e et dernier qualifié pour la seconde manche, le Russe Aleksander Andrienko (1:07.15). Van den Broecke a lui réalisé le 58e chrono (1:09.42). Kranjec s'est montré le plus rapide en 1:04.34. Il précède le Suisse Marco Odermatt de 46 centièmes et le Français Alexis Pinturault, leader du classement général de la Coupe du monde, de 48 centièmes. La seconde manche est programmée à 13h30. (Belga)