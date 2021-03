Louvain a officialisé l'arrivée de Malcolm Bernard (27 ans et 1m96) jusqu'à la fin de la saison en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.Malcolm Bernard est arrivé ce jeudi à Louvain où il va devoir observer une quarantaine obligatoire à cause de la crise sanitaire. Le club espère pouvoir compter sur ses services pour la fin du mois de mars. L'ailier américain de 27 ans évoluait la saison dernière en Slovénie, à Rogaska Crystal, où il tournait à 18 points, 5.7 rebonds et 5.5 passes de moyenne par match. En championnat, Louvain est actuellement avant-dernier avec un bilan de deux victoires pour huit défaites. (Belga)