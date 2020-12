Malines l'a emporté 1-2 sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain dans un match comptant pour la 17e journée de Jupiler Pro League dimanche. Mrabti (27e) et un but contre son camp de David Hubert (30e) avaient donné l'avantage à Malines avant que Henry ne réduise l'écart en seconde période (61e).Le début de match était à mettre à l'actif des Malinois qui inquiétaient une première fois Romo, le portier louvaniste, sur une frappe de Vranckx (22e). Dans la foulée, le gardien vénézuélien devait intervenir devant Mrabti (23e). L'attaquant suédois, bien lancé par Storm, donnait finalement l'avance au KaVé (27e). Trois minutes plus tard, Malines doublait la mise grâce à un but de contre son camp de David Hubert, qui déviait un tir de Joachim Van Damme, de retour après un test positif au coronavirus, dans ses filets (30e). Oud-Heverlee Louvain, de son côté, ne parvenait pas à trouver la faille dans la défense malinoise et seul Henry parvenait à inquiéter Thoelen (34e). Après la pause, Malines poursuivait sur sa lancée mais Romo empêchait Walsh d'inscrire le 0-3 (54e) et maintenait son équipe dans le match. OHL parvenait finalement à réduire l'écart grâce à Thomas Henry, auteur de son 13e but de la saison (61e). Les troupes de Marc Brys mettaient la pression sur la défense malinoise pour égaliser mais ne parvenaient pas à inquiéter Thoelen, permettant à Malines de remporter son quatrième succès de la saison. Au classement, Malines reste 16e avec 17 points tandis que Oud-Heverlee Louvain reste 4e avec 29 unités. (Belga)