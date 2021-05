Malte, champion de l'UE des vaccinations contre le Covid-19, aura injecté lundi soir une première dose à 70% de sa population, a annoncé le ministère maltais de la Santé.Le plus petit pays de l'UE, qui compte une population d'environ 500.000 personnes, estime avoir atteint "l'immunité collective", en avance sur ses prévisions initiales, même si ce terme est généralement réservé à un taux supérieur. Après l'administration de quelque 475.000 doses, environ 42% de la population est pleinement vaccinée avec deux doses des vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, ou une seule dose du laboratoire Johnson & Johnson. "Aujourd'hui nous avons atteint l'immunité collective. Le vaccin est notre arme contre le virus", a déclaré à la presse le ministre de la Santé et vice-Premier ministre Chris Fearne. "Cela signifie que la transmission du virus, même si le virus est encore parmi nous, a baissé de manière significative", a-t-il ajouté. La Commission européenne s'est fixé pour objectif de vacciner 70% de la population européenne d'ici fin juillet. L'archipel méditerranéen de Malte, qui a enregistré plus de 400 morts du coronavirus, mise sur une reprise de son activité touristique le 1er juin. Le pays compte aussi instituer "un certificat vaccinal" pour redémarrer les activités culturelles et sociales, pour la plupart encore à l'arrêt. L'obligation de porter constamment un masque à l'extérieur devrait commencer à être allégée à partir du 1er juillet. Les personnes pleinement vaccinées pourront alors ne pas endosser un masque lorsqu'elles se promènent seules ou bien accompagnées d'une autre personne également vaccinée. Le pays n'a plus enregistré de décès lié au coronavirus depuis trois semaines. En moyenne, l'archipel compte trois nouveaux cas par jour. (Belga)