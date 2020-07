Il est de nouveau permis de se rendre à Malte et en Norvège. Les deux pays, qui étaient respectivement en code orange et en code rouge, sont passés mercredi au code vert sur la liste régulièrement mise à jour par le SPF Affaires étrangères dans le cadre de la pandémie de Covid-19. La Suède passe quant à elle du rouge à l'orange.Le code vert s'applique tant aux départs vers Malte et la Norvège qu'aux retours. Les Belges qui reviennent de ces pays ne doivent donc pas observer de quarantaine ou réaliser de test de dépistage. En revanche, une quarantaine et un dépistage sont obligatoires au retour de Suède, qui était en zone rouge précédemment et qui vient de passer en zone orange. Une vigilance accrue est désormais demandée aux Belges qui décideront de s'y rendre. Il est impossible ou interdit de se rendre dans les pays situés en zone rouge. Il s'agit pour l'instant de certaines régions portugaises et espagnoles, ainsi que Leicester au Royaume-Uni. Le SPF Affaires étrangères recommande de consulter les conseils aux voyageurs sur le site diplomatie.belgium.be et de s'inscrire sur la plateforme travellersonline.diplomatie.be avant tout voyage. (Belga)